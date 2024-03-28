Кофейня работает по будням с 7 до 21, по выходным — с 9 до 21. Адрес: Голубое, Трехсвятская улица, 13 (вход в Озон).
Эспрессо 90, американо от 130, капучино от 160, латте от 170, флэт уайт 160, раф от 190, гляссе от 190, какао от 140, авторский от 230. Есть также коктейли для детей. Каждый седьмой кофе бесплатно. С апреля обещают сэндвичи.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Время быть цифровым! Рассказываем о возможностях, которые получают студенты МИЭТа в рамках проекта «Цифровая кафедра» Реклама
Ещё одна примета весны — коммунальщики восстановили гранитный столбик и перекрыли въезд на тротуар на Центральном проспекте Новости
Пропавший в теракте в «Крокусе» зеленоградский учитель признан погибшим. Погиб также инженер и преподаватель МИЭТа Новости
День открытых дверей в Центре психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная Лиса» — 31 марта на Георгиевском проспекте, 33, корпус 6 Реклама
Шутка про асфальт, который сходит вместе со снегом, снова стала реальностью в Зеленограде. И вот почему Истории
Проходящий через Зеленоград до метро автобус №440 решили отменить. Вместо него пустят больше автобусов до Крюково Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ открыла предварительное бронирование со скидкой — интересные и полезные каникулы — EASY! Реклама
Пациенты в поликлиниках толпятся возле экрана электронной очереди, потому что нет звукового оповещения Новости
Как переделают зону отдыха возле Школьного озера: пляж, фотозона, спортплощадки, домики для рыбаков. И опасения, что получится не очень Истории
Зеленоградцы несут цветы к памятнику герою Беслана Дмитрию Разумовскому в 23-м микрорайоне в память о жертвах теракта в «Крокусе» Новости
Префектура поручает, а всем наплевать. Обещали до 20 марта перекрыть въезд на тротуар Центрального проспекта — это так и не выполнено Новости