Небольшая кофейня Latte&Cup открылась в Голубом 28.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Кофейня работает по будням с 7 до 21, по выходным — с 9 до 21. Адрес: Голубое, Трехсвятская улица, 13 (вход в Озон).

Эспрессо 90, американо от 130, капучино от 160, латте от 170, флэт уайт 160, раф от 190, гляссе от 190, какао от 140, авторский от 230. Есть также коктейли для детей. Каждый седьмой кофе бесплатно. С апреля обещают сэндвичи.

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Метки:
рестораны и кафе, новое место, деревня голубое
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