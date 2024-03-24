Цветы, игрушки, свечи, иконы проносили зеленоградцы к памятника Дмитрия Разумовского в 23-м микрорайоне в память погибших в теракте в «Крокусе».

Во время теракта в 3 сентября 2004 года командир одного из отделений «Вымпела», подполковник Дмитрий Разумовский руководил штурмовой группой, которая освобождала захваченных боевиками школьников в Беслане. Дмитрий получил смертельные ранения, спасая заложников и прикрывая своих товарищей. Посмертно ему присвоено звание Героя России. В конце 1980-х Дмитрий Разумовский жил в Зеленограде, сейчас живут его вдова и дети. Его именем названа улица в Зеленограде.