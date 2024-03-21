Сейчас уже начали убирать бетонные ограждения. Когда именно по новому мосту можно будет проехать, неизвестно. Сообщают про 10 утра. Но так как в открытии моста может принимать участие мэр Собянин, время может сдвинуться.
Вот что ещё известно:
- на мосту будет выделенная полоса для автобусов
- после запуска движения, мост на кругу у «Меги» начнут сносить (закончат в сентябре)
- на месте старого моста «круг» расширят. Он станет больше в два раза, а пропускная способность трассы увеличится
- с нового моста появится съезд на Вашутинское и Международное шоссе, а также на Ленинградку в сторону области
- от расширенного круга появится дорога, проходящая под мостом, к будущей станции Химки-2
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