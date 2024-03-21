Открытие движения по новому путепроводу на Ленинградском шоссе возле «Меги» запланировано на пятницу 22 марта 21.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Сейчас уже начали убирать бетонные ограждения. Когда именно по новому мосту можно будет проехать, неизвестно. Сообщают про 10 утра. Но так как в открытии моста может принимать участие мэр Собянин, время может сдвинуться.

Вот что ещё известно:

  • на мосту будет выделенная полоса для автобусов
  • после запуска движения, мост на кругу у «Меги» начнут сносить (закончат в сентябре)
  • на месте старого моста «круг» расширят. Он станет больше в два раза, а пропускная способность трассы увеличится
  • с нового моста появится съезд на Вашутинское и Международное шоссе, а также на Ленинградку в сторону области
  • от расширенного круга появится дорога, проходящая под мостом, к будущей станции Химки-2

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Метки:
ремонт и строительство дорог, ленинградское шоссе
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