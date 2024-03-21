Сейчас уже начали убирать бетонные ограждения. Когда именно по новому мосту можно будет проехать, неизвестно. Сообщают про 10 утра. Но так как в открытии моста может принимать участие мэр Собянин, время может сдвинуться.

Вот что ещё известно: