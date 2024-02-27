Фигуру робота поставили на деревянный поддон и прислонили к фасаду корпуса 355. То ли она изначально неустойчивая, то ли робот уже набрался. Кроме бутылки, в руке у него табличка, призывающая зайти в пивной магазин и «купить любимой вкусненького». Сейчас табличку убрали и робот просто показывает всем средний палец.
«Ужас», «колхоз», «кто разрешил» — так фотографию обсуждают в группе ЖК «Зеленоград сити».
Скорее всего никто это не разрешал. А сообщить о незаконной рекламе проще всего через сайт или приложение «Наш город».
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