После ремонта там положили скользкую плитку, без противоскользящих элементов — спускаться по лестнице в такую погоду небезопасно.
«Чуть не укатился вниз по лестнице», «На моих глазах женщины полетели по лестнице», «Даже в хорошей зимней обуви я почти убрался в самый низ», сообщают читатели «Зеленоград.ру».
Но не прошло трех дней с момента публикации сообщения об опасном спуске в общественный туалет на площади Юности в нашем телеграм-канале, как проблему начали исправлять.
В среду на входе в мужской туалет к скользкой плитке привинтили противоскользящие полосы. Надеемся, о безопасности женщин тоже позаботятся.
Непонятно только, почему нельзя было сделать это сразу, во время ремонта, а не после пинка, когда несколько человек уже упали.
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