После ремонта там положили скользкую плитку, без противоскользящих элементов — спускаться по лестнице в такую погоду небезопасно.

«Чуть не укатился вниз по лестнице», «На моих глазах женщины полетели по лестнице», «Даже в хорошей зимней обуви я почти убрался в самый низ», сообщают читатели «Зеленоград.ру».

Но не прошло трех дней с момента публикации сообщения об опасном спуске в общественный туалет на площади Юности в нашем телеграм-канале, как проблему начали исправлять.