В декабре на мышей в «Перекрёстке» снова пожаловались, теперь уже в префектуру — «Мыши бегают по ногам, ужас какой. Где санэпидемстанция?» Глава управы Василий Харпак в ответ сообщил, что в магазине выполнены работы по уничтожению грызунов и предотвращению их появления в дальнейшем — герметизация цоколя и фундамента здания, травля мышей и крыс с использованием специальных препаратов, а также механических и клеевых ловушек. «Директором магазина „Перекресток“ Сумариной Е.Е. предоставлены действующий договор на дератизацию и акты выполненных работ в октябре-декабре текущего года», — отчиталась управа.

Однако под декабрьским постом в локальной группе 9-го микрорайона (Вконтакте, в телеграме) собрались новые фотографии и отзывы про мышей. Есть свежие свидетельства и сейчас, уже после проверки Роспотребнадзора. «Зеленоград.ру» попросил теперь «Перекрёсток» прокомментировать эту проблему.

Если вам тоже перебежали дорогу мыши в этом или других магазинах — вы можете сообщить об этом: в зеленоградский территориальный отдел (zelto@mail.ru, zelenogr@77.rospotrebnadzor.ru, 8(499)735-6539) или в московское управление Роспотребнадзора (электронная приёмная).