Проверку магазина «Перекресток» в корпусе 900 проверил на предмет наличия мышей в торговом зале Роспотребнадзор провел по многочисленным свидетельствам читателей «Зеленоград.ру». Мышей и их следов не нашли, но магазину выписали предостережение.
Ни одной жалобы на мышей в «Перекрёстке» (корпус 900) ни в этом, ни в прошлом году не поступало, констратировали при этом в Роспотребнадзоре. Однако, реагируя на запрос редакции, специалисты зеленоградского отдела выехали в январе-феврале на проверку и рассказали о её результатах: «В ходе осмотра торгового зала магазина следов жизнедеятельности грызунов не выявлено». При визуальном обследовании здания магазина по периметру никаких щелей и дыр в фундаменте тоже не обнаружилось. В целях профилактики в адрес «ТД Перекресток» было направлено предостережение «о недопустимости нарушения обязательных требований».
Мышь, мирно поедавшую шоколадное яйцо в зоне касс этого магазина, еще в июле заснял на видео наш читатель Роман. Он пытался поделиться записью с «Перекрёстком», но клиентская служба магазина проигнорировала обращение. В чате 9-го микрорайона мышку окрестили «местным Рататуем», появились и другие свидетельства. Сам Роман решил, что больше он в этот магазин ни ногой — «Во всех магазинах всё одинаково, так что автор обречён на смерть от голода», прокомментировал кто-то это решение.
В декабре на мышей в «Перекрёстке» снова пожаловались, теперь уже в префектуру — «Мыши бегают по ногам, ужас какой. Где санэпидемстанция?» Глава управы Василий Харпак в ответ сообщил, что в магазине выполнены работы по уничтожению грызунов и предотвращению их появления в дальнейшем — герметизация цоколя и фундамента здания, травля мышей и крыс с использованием специальных препаратов, а также механических и клеевых ловушек. «Директором магазина „Перекресток“ Сумариной Е.Е. предоставлены действующий договор на дератизацию и акты выполненных работ в октябре-декабре текущего года», — отчиталась управа.
Однако под декабрьским постом в локальной группе 9-го микрорайона (Вконтакте, в телеграме) собрались новые фотографии и отзывы про мышей. Есть свежие свидетельства и сейчас, уже после проверки Роспотребнадзора. «Зеленоград.ру» попросил теперь «Перекрёсток» прокомментировать эту проблему.
Если вам тоже перебежали дорогу мыши в этом или других магазинах — вы можете сообщить об этом: в зеленоградский территориальный отдел (zelto@mail.ru, zelenogr@77.rospotrebnadzor.ru, 8(499)735-6539) или в московское управление Роспотребнадзора (электронная приёмная).