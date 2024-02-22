«Перекрёсток» проверили на мышей — Роспотребнадзор вынес магазину предостережение 22.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Проверку магазина «Перекресток» в корпусе 900 проверил на предмет наличия мышей в торговом зале Роспотребнадзор провел по многочисленным свидетельствам читателей «Зеленоград.ру». Мышей и их следов не нашли, но магазину выписали предостережение.

Ни одной жалобы на мышей в «Перекрёстке» (корпус 900) ни в этом, ни в прошлом году не поступало, констратировали при этом в Роспотребнадзоре. Однако, реагируя на запрос редакции, специалисты зеленоградского отдела выехали в январе-феврале на проверку и рассказали о её результатах: «В ходе осмотра торгового зала магазина следов жизнедеятельности грызунов не выявлено». При визуальном обследовании здания магазина по периметру никаких щелей и дыр в фундаменте тоже не обнаружилось. В целях профилактики в адрес «ТД Перекресток» было направлено предостережение «о недопустимости нарушения обязательных требований».

Мышь, мирно поедавшую шоколадное яйцо в зоне касс этого магазина, еще в июле заснял на видео наш читатель Роман. Он пытался поделиться записью с «Перекрёстком», но клиентская служба магазина проигнорировала обращение. В чате 9-го микрорайона мышку окрестили «местным Рататуем», появились и другие свидетельства. Сам Роман решил, что больше он в этот магазин ни ногой — «Во всех магазинах всё одинаково, так что автор обречён на смерть от голода», прокомментировал кто-то это решение.

В декабре на мышей в «Перекрёстке» снова пожаловались, теперь уже в префектуру — «Мыши бегают по ногам, ужас какой. Где санэпидемстанция?» Глава управы Василий Харпак в ответ сообщил, что в магазине выполнены работы по уничтожению грызунов и предотвращению их появления в дальнейшем — герметизация цоколя и фундамента здания, травля мышей и крыс с использованием специальных препаратов, а также механических и клеевых ловушек. «Директором магазина „Перекресток“ Сумариной Е.Е. предоставлены действующий договор на дератизацию и акты выполненных работ в октябре-декабре текущего года», — отчиталась управа.

Однако под декабрьским постом в локальной группе 9-го микрорайона (Вконтакте, в телеграме) собрались новые фотографии и отзывы про мышей. Есть свежие свидетельства и сейчас, уже после проверки Роспотребнадзора. «Зеленоград.ру» попросил теперь «Перекрёсток» прокомментировать эту проблему.

Если вам тоже перебежали дорогу мыши в этом или других магазинах — вы можете сообщить об этом: в зеленоградский территориальный отдел (zelto@mail.ru, zelenogr@77.rospotrebnadzor.ru, 8(499)735-6539) или в московское управление Роспотребнадзора (электронная приёмная).

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Родители обеспокоены слухами о закрытии «глазного» детского сада школы 853 Новости
В центре косметологии «Квезаль» — единственный в Зеленограде аппарат Ultraformer для омоложения и подтяжки лица и массаж тела на новейшем аппарате LPG Реклама
Началась стройка на месте ЖК «Зеленоградская Ривьера» во 2-м микрорайоне Новости
Голубое свяжут с Зеленоградом новой дорогой. Но года через два Новости
Мюзикл для всей семьи «Летучий корабль» — 2 марта в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Департамент транспорта обещает последить за работой зеленоградских автобусов и, при необходимости, скорректировать её Новости
Стаканчики для кофе, посвященные МЦД-3, выпустила сеть кофеен Cofix. Теперь есть чем согреться на неотапливаемом вокзале Новости
ТЦ «Грин Зеленоград» приглашает отметить наступающие праздники — гостей ждут подарки, сюрпризы и марафоны бесплатных угощений Реклама
Закончено строительство трёхэтажного здания на Панфиловском проспекте, которое планировали под фитнес-центр Новости
«Перекрёсток» проверили на мышей — Роспотребнадзор вынес магазину предостережение Новости
«Men's Weekend» и «Welcome to the DUHOFF» — выходные вместе с клубом-караоке «Духофф-Зеленоград» Реклама
Автобусную остановку напротив поликлиники в 20-м микрорайоне откроют в марте Новости
Опасную ловушку устроили в общественном туалете на площади Юности Новости
«Студия мебели» Татьяны Шелест — дизайнерская мебель в Зеленограде Реклама
Желающих построить паркинг у первой «клюшки» не нашлось. Попробуют поискать их ещё раз Новости
Оценить изменения в автобусных маршрутах предлагают в мэрии. Странный опрос появился на сайте «Активный гражданин» Новости
Ближайшие стендап-мероприятия Зеленограда — 20-22 февраля Афиша
Фонтан в парке Победы снова начали капитально ремонтировать. Чтобы исправить ошибки прежнего ремонта, придётся потратить сто миллионов рублей Новости
В префектуре отказались возобновить регулярные встречи с жителями и предложили приходить на личный прием Новости
Бесплатный мастер-класс «Программирование на Python» — 24 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Голубое свяжут с Зеленоградом новой дорогой. Но года через два Новости
Прокуратура заставила почистить парковки от снега Новости
Шоу «Фиксики Спасатели времени» — 28 февраля в ДК МИЭТ. Идёт розыгрыш 2 билетов на шоу Афиша
Срок ожидания приема врачей-специалистов в московской поликлинике — два дня. Об этом Собянин доложил Путину, а мы проверили Новости
Префектура попросила департамент транспорта решить проблему переполненных автобусов в районе Крюково Новости
Вечеринка знакомств в формате экспресс-свиданий — 25 февраля в «SERDAR кафе» Афиша
Ремонт Фирсановского моста обещают закончить осенью. Для этого наконец-то изготовили металлические балки Новости
Остановка в Зеленограде, поезда каждые 15 минут, время в пути два часа, билеты по пять тысяч. Как продвигается проект высокоскоростной магистрали Москва-Петербург Новости
Григорий Лепс в Зеленограде — 17 марта в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Жилой комплекс «Зеленоградская Ривьера» во 2-м микрорайоне получил разрешение на строительство Новости
Регулярные встречи с главами управ и префектом нужны большинству зеленоградцев. Их отменили из-за ковида Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Прощание с бумагой» — 25 февраля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Привлечь к уборке снега дополнительно почти полторы тысячи человек обещал префект. Но только в случае необходимости Новости
Несколько десятков постаматов поставят на зеленоградских улицах Новости
Пальтовые и теплые костюмные ткани со скидкой 20% — до 18 февраля в сети магазинов и ателье «Я Сама» Реклама
Добираться до новых зеленоградских заводов становится всё сложней — работники жалуются на неудобный общественный транспорт Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру