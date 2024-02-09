Мама решила обратиться за помощью, обнаружив кровь в подгузнике, хотя других симптомов не было. Детский хирург Виктор Трофимов сразу поставил диагноз — дивертикул Меккеля, осложненный кровотечением. На обследовании диагноз подтвердился, к тому же у мальчика была серьезная анемия — гемоглобин снижен почти вдвое.
Экстренная лапароскопическая операция длилась почти два часа. После неё малыш быстро пошел на поправку и через несколько дней они с мамой отправились домой. Его оперировали хирурги Виктор Трофимов и Евгений Швец с анестезиологом Александрой Барминой, помогали операционная медсестра Анна Агапцева и анестезиологическая медсестра Дарья Харланова.
«Желудочно-кишечные кровотечения опасны тем, что часто начинаются практически незаметно, — рассказал хирург Трофимов. — Поэтому родителям очень сложно распознать проблему. А когда речь идет о совсем маленьком ребенке, который не может объяснить, что его беспокоит, есть опасность упустить драгоценное время. Если бы Богдана не привезли в тот день, на следующее утро он бы мог не проснуться».
Но все обошлось благодаря верному решению родителей, быстро поставленному точному диагнозу и профессионализму специалистов детского центра зеленоградской больницы.