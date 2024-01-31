Также в магазине мерча «Зеленоград.ру» продаются прекрасные стикерпаки и сумки-шопперы. Скоро в продаже появятся новые наклейки для автомобилей и другие классные товары.

Вся прибыль от продажи идёт на работу редакции «Зеленоград.ру». Спасибо, что любите Зеленоград и помогаете нашей редакции!