Илья Нестеренко и Виктор Демьянов заняли второе место на первенстве Москвы по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 18 лет и будут представлять команду Москвы на Первенстве России. Их тренирует Вадим Якубов.
Команда юношей 2009 года рождения заняла второе место в полуфинале первенства России по волейболу среди юношей до 16 лет и вышла в финал, где встретятся 16 лучших команд страны. Их тренирует Венера Якубова.
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