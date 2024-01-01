В 4:05 у Марии и Геннадия родился мальчик. Вес — 3592, рост — 53. Поздравляем родителей и желаем новорожденному Геннадию Геннадиевичу Таранову счастья в этом мире!
Фото: ГКБ им.Кончаловского
Роды принимала врач акушер-гинеколог Мария Бабина. Кстати, впервые за многие годы первым новорожденным в Зеленограде стал мальчик. Всего в Москве в новогоднюю ночь появилось на свет 54 малыша: 25 девочек и 29 мальчиков.
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