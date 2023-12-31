Загорелось в субботу, 30 декабря, около 23 часов. По свидетельствам очевидцев, горели бытовки строителей или что-то рядом с ними. Дым распространился по округе — о запахе гари сообщали из соседних 14, 15 и 18 микрорайонов. Спасибо местным жительницам Дарье и Наталье за видео.