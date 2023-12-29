Новый магазин сети «Вкусвилл» расположен в ТЦ «Горетовский». Адрес: Тверецкий проезд, строение 18А. Магазин работает с 9 до 22 часов.
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