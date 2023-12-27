Дыма от пожара было много — о запахе гари сообщали не только жители соседнего 16-го микрорайона Зеленограда, но также из 8, 9 и даже 4-го, которые находятся в другой части города.

Пожар потушили почти через четыре часа — о ликвидации МЧС сообщило в 4:13. Пострадавших нет.