В полпервого ночи 27 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре — загорелась автомойка «Шик», расположенная напротив ресторана «Раздолье». Похоже, пожар начался на втором этаже, над мойкой грузовых автомобилей, а затем перекинулся на соседние помещения.
Дыма от пожара было много — о запахе гари сообщали не только жители соседнего 16-го микрорайона Зеленограда, но также из 8, 9 и даже 4-го, которые находятся в другой части города.
Пожар потушили почти через четыре часа — о ликвидации МЧС сообщило в 4:13. Пострадавших нет.
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