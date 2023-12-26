Все уличные парковки Москвы с 1 по 8 января будут бесплатными 26.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Все уличные парковки Москвы с 1 по 8 января 2024 года будут бесплатными. В том числе те, где тариф 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам.

В это время многие уезжают из города, количество машин снижается, и на парковках становится свободнее, говорят в мэрии

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, платная парковка
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