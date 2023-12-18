Чтобы участвовать в розыгрыше нужно до 30 декабря передать показания, оплатить текущее потребление, а также задолженность и зарегистрироваться на сайте акции.
В январе среди участников разыграют 300 призов по 300 кВт/ч каждый (по текущему тарифу это эквивалентно сумме примерно в 1700 рублей). А также все участники получат промокоды от партнеров акции.
Мосэнергосбыт регулярно стимулирует жителей вовремя передавать показания и оплачивать электричество. Например, в прошлом году за погашение долгов прощали пени, а в позапрошлом — разыгрывали технику. Электричество разыгрывали и в 2020 году, но гораздо щедрей — и количество призов, и объем был тогда в несколько раз больше, чем сейчас.
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