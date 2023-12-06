С 6 по 30 декабря на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАДом закрыто на ремонт по одной полосе в каждую сторону, сообщили в департаменте транспорта.
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