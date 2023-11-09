Для вождения поездов «Москва-2020» на зеленой ветке обучат 350 человек, сообщил мэр Собянин. Они изучают теорию и отрабатывают навыки на тренажёре, который полностью имитирует особенности маршрута. Закрепляют практикой вождения нового поезда на линии без пассажиров.

В новых поездах широкие двери, сквозные и широкие межвагонные переходы (1,6 м), USB-зарядки возле каждого сидения, большие информационные дисплеи, подсветка в цвет линии и системы обеззараживания воздуха. Пока новыми поездами полностью укомплектованы только две кольцевых линии.

Старые и шумные вагоны Замоскворецкой линии выпущены в конце 80-х годов прошлого века — это самые старые вагоны в московском метрополитене.

Впрочем, сразу все старые поезда не заменят. Судя по ранним заявлениям департамента транспорта, в 2024—2025 годах на зеленую ветку поставят десять новых поездов (80 вагонов). Но это только небольшая часть вагонов, обслуживающих Замоскворецкую линию. Когда заменят все старые вагоны, неизвестно