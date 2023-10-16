Мошенники начали представляться операторами сотовой связи. О новой схеме рассказали в прокуратуре Москвы 16.10.2023 ZELENOGRAD.RU

69-летней пенсионерке позвонил якобы представитель сотового оператора и сообщил, что мобильную связь переводят на другие вышки и ей положен более выгодный тарифный план. Для этого надо установить на телефон специальное приложение.

Она поверила, установила вредоносное приложение, продиктовала код из смс, предоставив мошенникам удаленный доступ к своему телефону, затем положила его экраном вниз и стала ждать завершения «операции».

Когда ей стали поступать уведомления о переводах, она поняла, что ее обманули, но было поздно — с её карты мошенники оплатили товаров на миллион рублей.

Прокуратура предупреждает, что нельзя устанавливать никаких приложений на свой телефон по просьбе звонящих, кем бы они не представлялись. Нельзя сообщать им поступившие по смс коды. Если об этом просят — это мошенники.

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Метки:
мошенничество
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