В октябре у самцов европейских ланей начинается гон, их поведение меняется: они ревут, издают хриплые отрывистые звуки, выкапывают в земле ямки. Раньше с началом гона зеленоградский вольерный комплекс, но благодаря дополнительному ограждению в этом нет необходимости. Возможно только временное закрытие — при необходимости, в зависимости от поведения самцов.
Посетителей предупреждают, что осенью нужно быть особенно осторожными: не не кричите, не шумите, не подходите близко и не пытайтесь проникнуть на территорию, где содержатся животные. Лани могут принять человека за соперника и сильно ударить рогами, которые сейчас стали твердыми.
Сейчас в «Доме лани» живут 12 особей: два взрослых самца, четыре самки, три годовалых самца и трое малышей, родившихся этим летом.
В гости к ланям можно прийти с угощением. Подойдут яблоки и морковь, каштаны, жёлуди и фундук. Их нужно положить в специальный ящик, стоящий при входе в вольерный комплекс. Специалисты подготовят вкусняшки и угостят ими ланей в качестве дополнения к основному рациону.
- Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00 (последний понедельник месяца — санитарный день)
- Адрес: Никольский проезд, за домом 2, остановка «Московский проспект» (автобусы 2, 10, 12, 400, e41)
- Дополнительная информация: 8-499-735-55-56