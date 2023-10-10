Посетителей предупреждают, что осенью нужно быть особенно осторожными: не не кричите, не шумите, не подходите близко и не пытайтесь проникнуть на территорию, где содержатся животные. Лани могут принять человека за соперника и сильно ударить рогами, которые сейчас стали твердыми.

Сейчас в «Доме лани» живут 12 особей: два взрослых самца, четыре самки, три годовалых самца и трое малышей, родившихся этим летом.

В гости к ланям можно прийти с угощением. Подойдут яблоки и морковь, каштаны, жёлуди и фундук. Их нужно положить в специальный ящик, стоящий при входе в вольерный комплекс. Специалисты подготовят вкусняшки и угостят ими ланей в качестве дополнения к основному рациону.