Медцентр «Томоград» спонсор темы
Взрослая поликлиника во 2-м микрорайоне откроется после ремонта 31 августа. Уже доступна запись к врачам, а в здании спешно завершают ремонт 29.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Сейчас работа в здании и вокруг него ещё кипит: укладывают плитку и асфальт, монтируют клумбу, что-то подкрашивают, подвинчивают, настраивают оборудование, сообщил корреспондент «Зеленоград.ру» со стройплощадки.

Сложно поверить, что за оставшееся время можно успеть всё доделать, но способность московских властей заставить строителей сконцентрировать усилия так, чтобы открыть важный объект к назначенной дате, хорошо известны.

Эту поликлинику закрыли на капитальный ремонт в июле прошлого года. За это время здание целиком преобразилось, рассказала заведующая филиалом Юлия Глуховщенко. В поликлинике стало больше удобных и открытых пространств, интерьеры оформлены в единой цветовой гамме, появилась интуитивно понятная навигация, в кабинетах и коридорах новая мебель, открылся буфет, появилось новое оборудование.

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
поликлиника, микрорайон 2
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Взрослая поликлиника во 2-м микрорайоне откроется после ремонта 31 августа. Уже доступна запись к врачам, а в здании спешно завершают ремонт Новости
Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает детей от 7 лет на курсы академического рисунка, живописи и многослойной акварели Реклама
Отмечайте 1 сентября в Квест Центре (бывший «Космос»). Детям от 7 лет праздничная скидка 30% на посещение батутов Реклама
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Хочешь обучиться новой профессии онлайн? Стань дипломированным SMM-специалистом в НИУ МИЭТ Реклама
На МЦД-3 второй день перебои с движением электричек Новости
Башни-кукурузины: последний аккорд архитектора Белоконя в Зеленограде Истории
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа игры Minecraft» — 2 сентября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Ищем людей, работавших в «Детском мире» на Центральном проспекте в советское время Новости
Музыкальная школа-студия Starset приглашает на бесплатный пробный урок — большой выбор направлений Реклама
Началась реконструкция «Иридиума» — пока внутри здания Новости
Вакансия клиники «MANANA Clinic» — требуется администратор Реклама
Появились абонементы на МЦД-3 для школьников и студентов. С бесплатной пересадкой на метро Новости
Два мемориала Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину — лидерам частной военной компании «Вагнер» — появился в Зеленограде Новости
Выделенную полосу для автобусов делают на улице Юности — в направлении Московского проспекта Новости
ЦКО МИЭТ открывает набор на учебный год 2023/2024 — успей записаться на бесплатное открытое занятие Реклама
А с цветочками точно ничего не случится до утра? Берите выше, цветы от «Мяу Флауэрс» радуют получателя неделями! Реклама
Главное здание зеленоградской детской поликлиники открыли после ремонта — вот что там внутри Новости
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2. Новые поступления школьных ранцев и рюкзаков Реклама
Что делать с самокатчиками и велосипедистами в подземном тоннеле на станции Крюково власти пока не знают. А ведь есть совсем простые решения Истории
Клуб робототехники и программирования «РобоБИТ» открывает запись на новый учебный год — 2 сентября приходите на день открытых дверей по всем направлениям Реклама
Большой завод для производства поездов могут построить в Зеленограде Новости
В Зеленограде открылся первый магазин аниме-товаров. Собираемся в школу с любимыми героями Реклама
Поток пассажиров на станции Крюково может вырасти в пять раз Новости
Парк развлечений «Лунный кот» — афиша ближайших мероприятий Афиша
День открытых дверей в хореографической студии «Большой балет» — 26 августа Реклама
День открытых дверей в Школе развития интеллекта IQ007 — 2 сентября приходите на интеллектуальный квест Реклама
Пешеходный переход через железную дорогу построят между 8 и 23-м микрорайонами Новости
Выяснили настоящую причину исчезновения вывески «Крюково» с фасада нового вокзала Новости
Магазин «ВкусВилл» открылся в корпусе 2309 (ТЦ «Столица») — первый в районе Реклама
Детские школы программирования «Софтиум» и компьютерной графики и дизайна «Айвиум» —  что проходят, как записаться и причём тут пингвины? Реклама
МИЭТ приглашает на бесплатный очный курс программирования на Python от «Яндекс Лицея» Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру