Сейчас работа в здании и вокруг него ещё кипит: укладывают плитку и асфальт, монтируют клумбу, что-то подкрашивают, подвинчивают, настраивают оборудование, сообщил корреспондент «Зеленоград.ру» со стройплощадки.
Сложно поверить, что за оставшееся время можно успеть всё доделать, но способность московских властей заставить строителей сконцентрировать усилия так, чтобы открыть важный объект к назначенной дате, хорошо известны.
Эту поликлинику закрыли на капитальный ремонт в июле прошлого года. За это время здание целиком преобразилось, рассказала заведующая филиалом Юлия Глуховщенко. В поликлинике стало больше удобных и открытых пространств, интерьеры оформлены в единой цветовой гамме, появилась интуитивно понятная навигация, в кабинетах и коридорах новая мебель, открылся буфет, появилось новое оборудование.