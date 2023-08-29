Сейчас работа в здании и вокруг него ещё кипит: укладывают плитку и асфальт, монтируют клумбу, что-то подкрашивают, подвинчивают, настраивают оборудование, сообщил корреспондент «Зеленоград.ру» со стройплощадки.

Сложно поверить, что за оставшееся время можно успеть всё доделать, но способность московских властей заставить строителей сконцентрировать усилия так, чтобы открыть важный объект к назначенной дате, хорошо известны.