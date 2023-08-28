Все статьи об истории Зеленограда
«Зеленоград.ру» готовит краеведческий материал об истории магазина «Детский мир» на Центральном проспекте и разыскивает людей, которые работали там в советское время и позже, и могут рассказать о том, как там все было. Так же будем признательны за ваши интересные воспоминания об этом магазине и конечно фотографии!
Пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru
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