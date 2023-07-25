В 21:34 пожар ликвидирован, к месту происшествия направили маневровый локомотив со станции Клин, а в ОЖД прогнозировали «сбой пригородного движения более часа». Так и случилось.

После происшествия пассажиры по крайней мере одной электрички провели запертыми в вагонах больше часа. Поезд не мог подъехать к платформе и некоторые пассажиры пытались зайти в кабину машиниста, чтобы тот открыл двери прямо там, где остановился.

«Скоро в поезде будет драка, — сообщал „Зеленоград.ру“ один из пассажиров Максим К. — Машинист отказывается открывать двери, раз в десять минут объявляет о технических неполадках и что нет места для высадки пассажиров в Крюково. В кабину машиниста пытались зайти пассажиры, некоторые сами пытаются открыть двери. Машинист вызвал службу безопасности, они оградили проход в кабину и не дают людям открывать двери».

По словам Максима, перед электричкой стояли три поезда — две «ласточки» и дальний. Пассажиров высадили на платформу только в 23:50 — в ожидании прошло больше часа.