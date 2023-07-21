Изменения касаются «санитарного дня» — это один будний день раз в месяц, когда библиотека закрывалась. Раньше в разных библиотека санитарный день был в разные дни, теперь он стал единым для всех библиотек — последний вторник месяца (например, в июле это 25-е число).

Взрослые библиотеки работают вторник-суббота с 10 до 22, воскресенье с 10 до 20. Они расположены в корпусах 232, 607А, 1004, 1106, 1462, 2008

Детские библиотеки: вторник-суббота с 10 до 21, воскресенье с 10 до 20. Они расположены в корпуса 607А, 401, 1004

Выходной день — понедельник. Санитарный день — последний вторник месяца.

Подробная информация о работе библиотек на сайте zelkultura.ru