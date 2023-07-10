Пустельга — птица из семейства соколиных, одна из наиболее распространённых хищных птиц Центральной Европы. Во время охоты пустельга висит в воздухе, часто трепеща крыльями и высматривает добычу. Заметив мышь или крупное насекомое, она стремительно падает вниз. За день взрослая пустельга съедает около десятка грызунов. Острота зрения обыкновенной пустельги выше человеческой в 2,6 раза. Человек с таким зрением мог бы прочитать всю таблицу для проверки зрения с расстояния 90 метров.

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