Пустельга завтракает мышкой и поглядывает в окно дома в 5-м микрорайоне 10.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Видео завтрака двух птенцов пустельги сняла в 5:30 утра местная жительница Светлана Ш.

Пустельга — птица из семейства соколиных, одна из наиболее распространённых хищных птиц Центральной Европы. Во время охоты пустельга висит в воздухе, часто трепеща крыльями и высматривает добычу. Заметив мышь или крупное насекомое, она стремительно падает вниз. За день взрослая пустельга съедает около десятка грызунов. Острота зрения обыкновенной пустельги выше человеческой в 2,6 раза. Человек с таким зрением мог бы прочитать всю таблицу для проверки зрения с расстояния 90 метров.

Будем рады получить интересные новости, красивые и занятные фото и видео нашего города. Присылайте их в редакцию «Зеленоград.ру» — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чиновники объяснили, зачем бесплатно отдали землю рядом с жилыми домами и школой под строительство завода. Спойлер: чтобы строители заработали побольше Новости
Горячую воду отключат с 11 по 20 июля в 1 и 2 микрорайонах полностью, а частично в 3, 4 и 5 микрорайонах Гид
Бассейн 25x16 метров открылся в спорткомплексе «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Новости
Вакансия продавца в «М.видео-Зеленопарк» Реклама
Снизилась зарплата на средних и крупных зеленоградских предприятиях Новости
День открытых дверей международного колледжа Цифровых технологий «Академия TOP» — 12 июля для подростков 14-18 лет Реклама
Пустельга завтракает мышкой и поглядывает в окно дома в 5-м микрорайоне Новости
Парк развлечений «Лунный кот» открылся в историческом центре Зеленограда Истории
После обрушения крыши беседки для пикников чиновники гарантируют их безопасность. А люди жалуются, что беседки тесные Новости
Акция в «Центре Функциональной Стоматологии» — до 15 июля скидка 30% на профессиональную гигиену полости рта Реклама
Территорию зеленоградского хосписа полностью благоустроят — кусты и деревья, скамейки и беседки, дорожки и освещение Новости
Давайте остановим строительство завода в ста метрах от домов и школы Новости
Сто баллов по ЕГЭ получили 57 зеленоградских выпускников. Вот лучшие школы Новости
Акция «Счастливый час» — весь июль в магазинах сети «Я Сама» Реклама
«Никакого промышленного строительства на этом участке быть не должно» — председатель МЖК прокомментировал планы по строительству завода на лесном участке возле жилых домов и школы Новости
«Участок в Зеленограде привлек нас удачным расположением». Инвестор готов к началу cтроительства жилых домов во 2-м микрорайоне Новости
Сколько денег можно вернуть, если горячая вода недостаточно горячая Ответы
Сотрудничество дисциплин — какие решения способны создавать выпускники МИЭТа с помощью искусственного интеллекта Партнёрский материал
Сумки, чемоданы, кошельки, панамы и зонты в магазине на улице Гоголя — 7-9 июля скидка 15% на весь товар Реклама
Две зеленоградские новостройки вошли в топ-10 самых дешевых предложений Москвы. Жильё в них можно купить за четыре миллиона Новости
Что делать, если лето вашего ребенка проходит в городе впустую… Реклама
Началась подготовка к строительству детской поликлиники у станции Крюково: поставили забор и вырубили деревья Новости
Заключен контракт на переделку здания несостоявшегося «аквапарка» в социальный центр. Подрядчик участвует в строительстве МЦД-3 и реконструкции московских вокзалов Новости
Слышали новость, что шумного соседа можно будет принудительно выселить? Рассказываем, почему не стоит на это рассчитывать Ответы
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
На детские площади продолжают упорно ставить хрупкие скульптуру, доказавшие свою непригодность. Они немедленно оказываются поломаны Новости
Хотите изучать журналистику и медиа в школе? Приходите в 10-й медиакласс школы 2045 Реклама
Опасное место попало на автомобильный видеорегистратор — давайте решим, что с ним делать Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру