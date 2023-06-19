Уличные палатки с клубникой открылись в Зеленограде 19.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Всего их две:

Стоит там клубника 350 рублей, ещё продают малину (400 за лоток). В палатке в 14-м также была голубика (1200) и черешня (400).

По сообщению наших читателей, на рынке клубника сегодня стоило от 190 до 600. Для сравнения, в «Перекрестке» сегодня клубника по 350 (со скидкой — так 600).

Большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, предпочитает покупать клубнику на рынке (59%). Сами выращивают клубнику 15% и только 6% её не ест.

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Метки:
магазины, микрорайон 3, микрорайон 14, овощи и фрукты
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