Всего их две:

в 3-м микрорайоне возле остановки «Дом быта», возле корпуса 302Б

в 14-м микрорайоне, возле ТЦ «Столица»

Стоит там клубника 350 рублей, ещё продают малину (400 за лоток). В палатке в 14-м также была голубика (1200) и черешня (400).

По сообщению наших читателей, на рынке клубника сегодня стоило от 190 до 600. Для сравнения, в «Перекрестке» сегодня клубника по 350 (со скидкой — так 600).

Большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, предпочитает покупать клубнику на рынке (59%). Сами выращивают клубнику 15% и только 6% её не ест.