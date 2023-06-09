Покрышка автомобиля взорвалась так громко, что слышали в нескольких микрорайонах 09.06.2023 ZELENOGRAD.RU

О громком взрыве около 8:50 утра сообщили сразу из нескольких мест — слышно было во всем пятом микрорайоне, в МЖК, на Ленинградке, в части 3-го и 6-го микрорайонов. Вскоре поднялся столб дыма. Но оказалось, что это загорелась покрышка у бетономешалки рядом с остановкой «Московский проспект». Около 9 утра пожарные уже были на месте.

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Метки:
дтп, микрорайон 5, мжк (микрорайон 5а)
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