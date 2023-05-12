Фото: Zelenograd.ru
На первом этаже гастрономического центра «Станция» 12 мая открывается Пивной бар Draft’n’Craft.
Обещают 21 сорт разливного пива и большой выбор бутылочного пива и сидра. Кроме напитков есть разные закуски, в том числе вяленые мидии, сыры, орешки.
Особенность бара — любой напиток на кранах можно взять с собой.
До 14 мая скидка 10% на все разливные напитки.
Точный адрес — улица Панфилова, дом 11.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Полиция отказалась искать неизвестных, уничтоживших молодые деревья в зеленоградском дворе. Потому что неизвестно, кто их посадил Новости
Клиентский день с французским брендом Academie в салоне красоты «Никор» — 18 мая скидки, подарки, консультации врача бренда и фуршет Реклама
Чиновники опровергли слухи о закрытии детсада в 10-м микрорайоне. А таинственное родительское собрание внезапно отменили Новости
Школа программирования «Софтиум» открывает набор в летние смены в детский клуб «Кид Эволюция» Реклама
Помещения в аренду под различные сферы деятельности, развивающие центры — по очень низкой цене в Центре активной жизни «Савёлки». Скоро открытие нового детского парка развлечений и фитнес-клуба Реклама
Завершается голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
Бесплатный мастер-класс по созданию игры Roblox от «Компьютерной Академии ТОП» — 13 мая. А также невероятные акции и скидки на программы для детей и взрослых Реклама
Между «Речным вокзалом» и «Сходненской» возобновил работу речной маршрут. Оплачивать можно картой «Тройка» Новости
Сражения и победы Константина Рокоссовского, памятник которому поставили в зеленоградском парке Победы ровно 20 лет назад Истории
Вынесен приговор по делу о гибели пассажира электрички, которого зажало дверьми. Что выяснило следствие, как оправдывался машинист и почему трагедия может повториться Истории
Зеленоградский театр «Ведогонь» начал работу над двумя новыми спектаклями — по пьесам Астрид Линдгрен и Алексея Толстого Новости