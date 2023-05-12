На первом этаже гастрономического центра «Станция» 12 мая открывается Пивной бар Draft’n’Craft.

Обещают 21 сорт разливного пива и большой выбор бутылочного пива и сидра. Кроме напитков есть разные закуски, в том числе вяленые мидии, сыры, орешки.

Особенность бара — любой напиток на кранах можно взять с собой.

До 14 мая скидка 10% на все разливные напитки.

Точный адрес — улица Панфилова, дом 11.