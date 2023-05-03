«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», — говорится в сообщении мэра Сергея Собянина.
Запрет ввели после ночной атаки беспилотниками Кремля. Видео предположительной атаки распространяется по телеграм-каналам.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента сообщает, что «в результате предпринятых военными и спецслужбами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя […] вследствие падения беспилотников и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет».