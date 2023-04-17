Дом 33

Также просили поставить дорожные зеркала на выездах у дома 33. В этом комиссия отказывает жителям во второй раз и с одинаковой формулировкой. Зеркала просили, потому что участки дороги находятся в слепой зоне из-за припаркованных машин и «своеобразных изгибов дорожного полотна», как писала жительница 17-го микрорайона в префектуру. Периодически случаются мелкие ДТП. В феврале комиссия решила, что зеркала ставить нецелесообразно, потому что обзор при выезде из двора нормальный. К такому выводу пришли управа и автоинспекция, обследовавшие территорию. В связи с повторным обращением в апреле ответили уже иначе: «Обзор при выезде частично затруднен из-за водителей, паркующих автомобили с нарушением ПДД на выездах с дворовых территорий». Но — аварий с пострадавшими не было, поэтому зеркала не нужны. Плюс, в этом году на выезде должны сделать дорожную разметку, запрещающую остановку и стоянку транспорта вдоль Георгиевского проспекта. И после этого контролировать ситуацию будет автодорожная инспекция (МАДИ) — то есть, штрафовать водителей и эвакуировать машины.