Запрет парковки, лежачие полицейские, зеркала и прочие меры дорожной безопасности в 17-м микрорайоне. Почему одни разрешили, а другие нет 17.04.2023 ZELENOGRAD.RU

В префектуре рассмотрели четыре предложения по организации и безопасности дорожного движения в 17-м микрорайоне — три от жителей, одно от застройщика. Из них одобрено только одно.

Возле дома 2 корпуса 37

Люди просили как-то обеспечить безопасность пешеходов возле дома 2 корпуса 37. Здесь не видно пешеходов из-за припаркованных машин, ездят грузовики, а рядом школа и детский сад. Управа района Крюково после обращений жителей конкретно просила комиссию префектуры по безопасности дорожного движения поставить искусственные неровности и знаки «Дети» во дворе дома. Сотрудники автоинспекции обследовали территорию и доложили, что здесь интенсивное движение транспорта и пешеходов, плюс близость детских учреждений. Комиссия согласилась с установкой двух «лежачих полицейских» и восьми знаков «Дети». Всё это должно появиться до 15 августа.

Корпуса 3 и 4 дома 33А

По обращениям жителей управа также просила организовать одностороннее движение на дворовой территории корпусов 3 и 4 дома 33А — комиссия ответила стандартной отпиской. Это дорога в жилой зоне, стоят соответствующие знаки. А движение в жилых зонах, согласно ПДД, разрешено с ограничениями — запрещено сквозное, стоянка транспорта с работающим двигателем, стоянка грузовиков массой более 3,5 тонн. Поэтому организация одностороннего движения нецелесообразна.

Дом 33

Также просили поставить дорожные зеркала на выездах у дома 33. В этом комиссия отказывает жителям во второй раз и с одинаковой формулировкой. Зеркала просили, потому что участки дороги находятся в слепой зоне из-за припаркованных машин и «своеобразных изгибов дорожного полотна», как писала жительница 17-го микрорайона в префектуру. Периодически случаются мелкие ДТП. В феврале комиссия решила, что зеркала ставить нецелесообразно, потому что обзор при выезде из двора нормальный. К такому выводу пришли управа и автоинспекция, обследовавшие территорию. В связи с повторным обращением в апреле ответили уже иначе: «Обзор при выезде частично затруднен из-за водителей, паркующих автомобили с нарушением ПДД на выездах с дворовых территорий». Но — аварий с пострадавшими не было, поэтому зеркала не нужны. Плюс, в этом году на выезде должны сделать дорожную разметку, запрещающую остановку и стоянку транспорта вдоль Георгиевского проспекта. И после этого контролировать ситуацию будет автодорожная инспекция (МАДИ) — то есть, штрафовать водителей и эвакуировать машины.

Дома 37 и 33А

Застройщик 17-го микрорайона (ПИК) просил комиссию запретить парковку во дворах пяти корпусов домов 37 и 33А. Зачем, непонятно. «Чтобы места в многоуровневом паркинге покупали», комментируют это предложение местные жители. Комиссия отклонила просьбу в установке знаков «Остановка запрещена» («нецелесообразно»). И отметила, что к вопросу можно вернуться, если застройщик организует дополнительные уличные парковки.

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Метки:
безопасность дорожного движения, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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