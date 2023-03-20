Детский центр зеленоградской больницы ведёт прием пациентов с 1 марта. Самым маленьким пациентом стал ребенок, которому всего полтора месяца. У него развился острый гнойный парапроктит, сообщили в горбольнице. Детский хирург Сергей Ёжиков успешно прооперировал ребёнка — отзыв мамы смотрите в видео.
И ещё несколько фотографий из Детского центра от горбольницы и наших читателей
Если вы уже столкнулись в Детским центром, пришлите ваши отзывы: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru
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