По информация от МЧС сообщение о пожаре поступило в 22:41. По предварительным данным произошло загорание металлической бытовки на втором ярусе. Удалось избежать перебрасывание огня на соседнее строение — пожар был ликвидирован через 16 минут (в 22:57) на площади 15 кв.м, его тушили 30 человек. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара не сообщили (возможно, пока не установлена).