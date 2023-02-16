Пожар в бытовках строителей возле магазина «Лента» и корпуса 1004 (напротив «Иридиума») произошел в среду вечером.
По информация от МЧС сообщение о пожаре поступило в 22:41. По предварительным данным произошло загорание металлической бытовки на втором ярусе. Удалось избежать перебрасывание огня на соседнее строение — пожар был ликвидирован через 16 минут (в 22:57) на площади 15 кв.м, его тушили 30 человек. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара не сообщили (возможно, пока не установлена).
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Подъездные дороги к тоннелю под железной дорогой в Алабушево начнут строить в этом году. Вот какие улицы затронет стройка Новости
Префектура попросила ГИБДД контролировать парковку на тротуаре возле незаконного выезда из дачного поселка «Трамвай» Новости
Поликлинику в 9 микрорайоне готовят к открытию после капремонта: оборудование, врачи, проход и парковка Новости
«Ездить в Москву не смогу, останусь без медпомощи». Десять причин, почему перевод врачей из Зеленограда ухудшает положение людей — в рассказах пациентов Истории
Занятия плаванием в премиальном формате от школы плавания «Swim Shot» — впервые в Зеленограде Реклама
Прямая трансляция матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Европы. В феврале в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
Согласован проект ещё одного дома на месте пятиэтажек на Заводской улице. Он будет очень большим Новости
Секции и школы единоборств, боевых искусств: выбирайте по направлениям, возрасту и местам занятий Дети