Подозреваемого в ограблении в 15-м микрорайоне задержала полиция. Ночью он ехал в автобусе, где приметил 31-летнюю местную жительницу, вышел с ней на одной остановке и пошёл за ней. В 15-м микрорайоне толкнул. выхватил мобильный и убежал. Она обратилась в полицию.

Сотрудники Госавтоинспекции быстро установили личность подозреваемого и в течение двух часов задержали его в 18 микрорайоне. Им оказался 32-летний приезжий. Похищенный телефон вернут.