Рейтинг работодателей ежегодно составляет портал hh.ru. «Гринсайт» занял 97 место среди небольших компаний и 18-е место в категории «Самые лояльные сотрудники».

В рейтинге участвуют компании с численностью сотрудников от ста человек (в «Гринсайте» — 108). Для его составления опрашивают соискателей, сотрудников компаний и hr-специалистов.

«Гринсайт» разрабатывает решения для современного екома. Сейчас компания сконцентрировалась на разработке и внедрении собственного продукта — еком-платформы Ensi, open-source решении для стратегического развития ИТ в екоме. Среди клиентов «Гринсайта»: Леруа Мерлен, Ашан, Х5 Retail Group, Роза Хутор, НЛМК, Пятёрочка, Перекрёсток, Твой Дом, Спортмастер и многие другие.

Сейчас в компании есть три вакансии: ведущий PHP-разработчик, PHP-разработчик и специалист по тестированию (QA инженер).