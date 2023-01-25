Зеленоградский «Центр компьютерного обучения и дополнительного образования» приглашает женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет на очный курс по компьютерной грамотности.
Занятия проходят два раза в неделю по одному часу в бизнес-центре рядом с префектурой (Савёлкинский проезд, дом 4).
Программа состоит из пяти модулей:
- базовые IT-навыки, необходимые каждому: операционная система Windows, настройка компьютера, популярные приложения, MS Word, интернет, электронная почта
- полезные интернет-ресурсы для повседневной жизни: мессенджеры, госресурсы, ЖКХ, виртуальные музеи, библиотеки, кинозалы
- творческая работа и IT: компьютерная графика, презентации, сайты, видеомонтаж
- IT-помощь в активной жизни: электронные таблицы и оформление документов, онлайн правовая поддержка и финансовые приложения
- комплексный проект к Новому году
Запись на сайте проекта «Московское долголетие» здесь.
«Центр компьютерного обучения и дополнительного образования» уже 25 лет обучает взрослых и школьников информационным технологиям. Подробнее об услугах центра на сайте cko-do.ru или по телефонам 8-499-653-80-20, 8-915-221-43-43.
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