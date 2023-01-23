Пьяный житель 11-го микрорайона, 38-и лет, пришёл с топором к своей 60-летней родственнице и разгромил ей квартиру. Пострадали стены, двери, мебель, техника — всего почти на полмиллиона рублей.
Полиция его задержала, возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 1 статьи 167) и отпустила его под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
О причинах погрома не сообщается.
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