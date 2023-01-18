Ночная драка в подъезде корпуса 2032 закончилась ножевым ранением, сообщили в Росгвардии. Приехав по вызову, она нашли истекающего кровью гражданина. Он рассказал, что поссорился со знакомым, тот ударил его ножом в грудь и убежал.

Вскоре задержали подозреваемого — 24-летнего местного жителя, пьяного. Его передали полиции.

Потерпевшего отвезли в больницу с проникающим ранением грудной клетки с повреждением легкого.