Конфликт в 20-м микрорайоне закончился ножевым ранением 18.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Ночная драка в подъезде корпуса 2032 закончилась ножевым ранением, сообщили в Росгвардии. Приехав по вызову, она нашли истекающего кровью гражданина. Он рассказал, что поссорился со знакомым, тот ударил его ножом в грудь и убежал.

Вскоре задержали подозреваемого — 24-летнего местного жителя, пьяного. Его передали полиции.

Потерпевшего отвезли в больницу с проникающим ранением грудной клетки с повреждением легкого.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 20, поножовщина
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Площадь перед торговым центром в 3-м микрорайоне продолжает борьбу за звание самого отвратительного места в Зеленограде Жизнь
Стали известны параметры новостройки на месте пятиэтажек в девятом микрорайоне. Квартир больше, парковок меньше Новости
Компания «Доза» построила производственный комплекс рядом с «Микроном» и готовится к переезду. Что внутри нового здания и как изменится работа сотрудников Новости
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла после новогодних каникул 2023 года Новости
На каток на площади Юности перестали пускать детей до 12 лет без сопровождения взрослых и шлема Новости
Новый магазин военной амуниции и спецодежды «Разведка» на Жилинской улице — товары для военных, туристов, дачников и любителей активного отдыха Реклама
В микрорайоне ЦИЭ построят промышленный парк Новости
Исторический вокзал станции Крюково передумали сносить. Как его использовать — подумают Новости
День открытых дверей в МИЭТ — 22 января Афиша
Выселенная из квартиры пенсионерка лишилась оставшихся вещей, которые хранила в подъезде. Вероятно, их выкинул сотрудник управляющей компании Новости
Изготовление и ремонт очков за 1 час в оптике Lokamed Реклама
Как знаменитая актриса Инна Чурикова сыграла свою первую роль в деревне Чашниково рядом с Зеленоградом Истории
Крещенские купания 18 и 19 января: где будут работать проруби Гид
Доставка грузинских блюд «Мамой Клянусь» — с новым сайтом еще ближе и удобнее Реклама
Завод компании «Резонит» по производству электроники достроен в промзоне «Алабушево» — он заработает летом, здесь будет около 450 рабочих мест Новости
60 лет назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Истории
Бетонные плиты слетели с грузовика и раздавили припаркованную машину Новости
Как площадь Колумба в Зеленограде получила своё название: байка об испанских галеонах и правдивая история о Дворце пионеров Истории
Жители «Зеленоград-сити» попросили запретить проезд во дворы грузовиков. Им отказали Новости
У бывшего депутата и директора колледжа Юрия Копейкина нашли фальшивую диссертацию Новости
В Зеленограде открываются сразу две творческие школы — киношкола Action! для будущих актеров, сценаристов и режиссеров и школа комедии и импровизации Punch Партнёрский материал
Дачный поселок «Трамвай» захватил часть земельного участка с Панфиловским проспектом. Теперь несколько построек могут снести Новости
В местном проезде — «дублёре» Солнечной аллеи — запретили стоянку. Многие местные недовольны и предлагают решения Новости
Подсветку ТЦ «Савелки» приглушат или выключат, чтобы не мешать жителям «Флейты» Новости
В одном из зеленоградских кинотеатров начали показывать новый фильм «Аватар». Без разрешения правообладателей Новости
Департамент имущества признал проблемы с границами поселка «Трамвай» - он хочет перекрыть горожанам проход по «своему» участку Новости
МИЭТ обзаведется новым общежитием в 6-м микрорайоне. И планирует построить ещё один учебный корпус Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру