Ночная драка в подъезде корпуса 2032 закончилась ножевым ранением, сообщили в Росгвардии. Приехав по вызову, она нашли истекающего кровью гражданина. Он рассказал, что поссорился со знакомым, тот ударил его ножом в грудь и убежал.
Вскоре задержали подозреваемого — 24-летнего местного жителя, пьяного. Его передали полиции.
Потерпевшего отвезли в больницу с проникающим ранением грудной клетки с повреждением легкого.
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