Бессмерт Стефани — первое место (в весовой категории 72 кг)

Мартынюк Роман — третье место (в весовой категории 71 кг)

В февраля они выступят на первенстве России по самбо.



Спортсменов тренируют Василий Шкоров и Алексей Щербаков. Тренировки по самбо проходят во Дворце единоборств в 14-м микрорайоне.