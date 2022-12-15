Молодые зеленоградские спортсмены заняли призовые места на Кубке Москвы по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет.
Фото: zelenograd.mossport.ru
- Бессмерт Стефани — первое место (в весовой категории 72 кг)
- Мартынюк Роман — третье место (в весовой категории 71 кг)
В февраля они выступят на первенстве России по самбо.
Спортсменов тренируют Василий Шкоров и Алексей Щербаков. Тренировки по самбо проходят во Дворце единоборств в 14-м микрорайоне.
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Зеленоградские спортсмены заняли призовые места на Кубке Москвы по самбо среди юношей и девушек Новости
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