Производственное здание на Заводской улице загорелось рано утром 11.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Дом 21 по улице Заводской загорелся в 5:41. Приехав по вызову, пожарные увидели горение в части 2-х этажного кирпичного производственного здания. Сведений о пострадавших не поступало, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.

Если знаете детали, пожалуйста, напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.

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Метки:
микрорайон 19, пожары
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