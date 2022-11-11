Фото: Сергей Г.
Дом 21 по улице Заводской загорелся в 5:41. Приехав по вызову, пожарные увидели горение в части 2-х этажного кирпичного производственного здания. Сведений о пострадавших не поступало, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.
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