Пробка из автобусов образовалась на Кутузовском шоссе при движении в сторону Москвы после крупного ДТП. Об этом сообщил наш читатель Сергей С. в пятницу около 9:20
После серии аварий автомобилей (вероятно, из-за гололеда) автобусы стоят, так как невозможно объехать стоящих впереди. Пассажиры не знают, что делать — вышли на дорогу; водители автобусов отказываются ехать дальше.
На момент публикации в пробке стояло шесть 400-х автобусов. Автобус 32К развернулся и уехал обратно. Областной автобус сумел протиснуться, благодаря меньшим габаритам.
Всего в ДТП попало восемь машин: четыре машины такси, один грузовик с краном, «буханка», Kia и Hyundai. Одна из машин улетела с дороги в кювет.
К 9:30 стояло семь автобусов, приехала машина ДПС
В 9:55 автобусы начали движение. Сотрудники ДПС предупредили каждого водителя, чтобы ехали медленно и аккуратно.
Итого от остановки первого автобуса до начала движения прошло около полутора часов.