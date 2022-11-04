Пробка из автобусов образовалась на Кутузовском шоссе при движении в сторону Москвы после крупного ДТП. Об этом сообщил наш читатель Сергей С. в пятницу около 9:20

После серии аварий автомобилей (вероятно, из-за гололеда) автобусы стоят, так как невозможно объехать стоящих впереди. Пассажиры не знают, что делать — вышли на дорогу; водители автобусов отказываются ехать дальше.