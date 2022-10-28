Дом в Ржавках «заминировали»: людей эвакуировали, въезд в поселок перекрыли 28.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Сообщение о минировании дома 18 в поселке Ржавки рядом с Зеленоградом поступило в четверг около 23 часов. Въезд в поселок перекрыли. Дом эвакуировали.

Жителям звонили в двери и просили, взяв с собой документы, покинуть здание. Лифты отключили.

Автобус 390 развернули, пассажиры шли пешком, рассказали местные жители в группе поселка вконтакте. Проезд открыли около полуночи.

Люди простояли на улице дольше — около двух часов до окончания проверки. В итоге, похоже, ничего не нашли, людей пустили назад в дом около часа ночи.

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Метки:
саперы, снаряды, разминирования, ржавки
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