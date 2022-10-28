Жителям звонили в двери и просили, взяв с собой документы, покинуть здание. Лифты отключили.

Автобус 390 развернули, пассажиры шли пешком, рассказали местные жители в группе поселка вконтакте. Проезд открыли около полуночи.

Люди простояли на улице дольше — около двух часов до окончания проверки. В итоге, похоже, ничего не нашли, людей пустили назад в дом около часа ночи.