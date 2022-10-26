Кофе-точка появилась в холле библиотеки в корпусе 1106. Готовят эспрессо, капучино с воздушной пенкой, латте и даже горячий шоколад. Можно рассчитаться картой или наличными деньгами.
Удобно взять кофе с собой, проходя мимо, но можно попить в самой библиотеке — в читальном зале, в том числе за ноутбуком или книгой.
Кофе-точка доступна в часы работы библиотеки: вторник-суббота с 10 до 22, воскресенье с 10 до 20.
Если пробовали «библиотечный» кофе, расскажите, вкусный ли он в чате 11-го микрорайона
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Кофе-точка открылась в холле библиотеки 11-го микрорайона. Можно взять с собой или попить прямо в библиотеке Новости
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