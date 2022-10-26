Удобно взять кофе с собой, проходя мимо, но можно попить в самой библиотеке — в читальном зале, в том числе за ноутбуком или книгой.

Кофе-точка доступна в часы работы библиотеки: вторник-суббота с 10 до 22, воскресенье с 10 до 20.

Если пробовали «библиотечный» кофе, расскажите, вкусный ли он в чате 11-го микрорайона