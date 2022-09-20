За Красникова проголосовал 871 человек в ходе тайного голосования на общем собрании членов РАН — таким образом было достигнуто «простое большинство», и Красников победил в первом туре. За второго кандидата, директора Института теплофизики Сибирского отделения РАН, академика РАН Дмитрия Марковича, отдали голоса 397 членов академии, сообщает РАН. Третий кандидат, действующий глава РАН физик Александр Сергеев, накануне вышел из предвыборной гонки, заявив, что кампания проходит «в беспрецедентных условиях психологического и даже внешнего административного давления». «У Александра Сергеева и Геннадия Красникова примерно равные шансы на победу» , — комментируют эту ситуацию собеседники издания «Коммерсант».

"Я хотел бы в первую очередь выразить свою признательность за оказанное мне доверие. Хотел бы сказать, что все то, что я говорил в своей предвыборной программе, я, конечно, с завтрашнего дня начну выполнять вместе с вами. И я хотел бы стать президентом для каждого из вас" , — с такой речью вновь избранный президент РАН Геннадий Красников обратился к членам Академии.