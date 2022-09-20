Руководитель зеленоградского НИИМЭ Геннадий Красников избран президентом Академии наук 20.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Генеральный директор зеленоградского НИИМЭ, председатель советов директоров завода «Микрон» и НИИТМ, академик РАН Геннадий Красников получил большинство голосов на выборах президента Российской Академии Наук.

За Красникова проголосовал 871 человек в ходе тайного голосования на общем собрании членов РАН — таким образом было достигнуто «простое большинство», и Красников победил в первом туре. За второго кандидата, директора Института теплофизики Сибирского отделения РАН, академика РАН Дмитрия Марковича, отдали голоса 397 членов академии, сообщает РАН. Третий кандидат, действующий глава РАН физик Александр Сергеев, накануне вышел из предвыборной гонки, заявив, что кампания проходит «в беспрецедентных условиях психологического и даже внешнего административного давления». «У Александра Сергеева и Геннадия Красникова примерно равные шансы на победу» , — комментируют эту ситуацию собеседники издания «Коммерсант».

"Я хотел бы в первую очередь выразить свою признательность за оказанное мне доверие. Хотел бы сказать, что все то, что я говорил в своей предвыборной программе, я, конечно, с завтрашнего дня начну выполнять вместе с вами. И я хотел бы стать президентом для каждого из вас" , — с такой речью вновь избранный президент РАН Геннадий Красников обратился к членам Академии.

Предвыборная программа Красникова опубликована на сайте РАН и начинается с установки на возвращение значимости РАН — «Предстоящие выборы Президента РАН проходят в непростой для нашей страны ситуации. Но именно данное обстоятельство открывает возможность вернуть РАН свое первостепенное положение в государстве, науке и обществе».

Геннадий Красников стал академиком РАН в 2008 году, будучи генеральным директором «НИИМЭ и завод Микрон», затем занял пост академика секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН. Доктор технических наук, профессор, с 1997 года он был членом-корреспондентом РАН. Ученый в области физики полупроводников, диэлектриков, гетероструктур и полупроводниковых приборов. Автор и соавтор более 460 научных работ в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях, восьми научных монографий и более 50 авторских свидетельств и патентов. Основными направлениями его научной деятельности являются исследования в области физики транзисторных структур.

В 1981 году Красников с отличием окончил физико-технический факультет МИЭТа по специальности «Автоматика и электроника». Вся трудовая биография Красникова связана с НИИ молекулярной электроники и заводом «Микрон», где прошел путь от инженера до генерального директора.

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Метки:
Красников Геннадий Яковлевич
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