«Зеленоград.ру» объявляет открытый конкурс для художников и дизайнеров. Этой осенью мы планируем выпустить несколько видов сувенирной продукции, посвящённой Зеленограду, и хотим сделать это при поддержке зеленоградских авторов.
Первым в очереди будет стикерпак, набор наклеек. В наших планах сделать его в виде коллекции из пяти листов, каждый из которых включит в себя узнаваемые виды, достопримечательности, символы и смыслы для каждого района нашего города: Матушкино, Савёлки, Силино, Крюково, Старое Крюково.
Условия использования обсудим с победителями конкурса. А работы тех авторов, чьи работы не будут напечатаны, мы обязательно всё равно покажем нашим читателям в отдельной публикации, если у авторов будет такое желание.
Мы не задаём стилевых рамок для реализации ваших творческих желаний. Мы хотим, чтобы в каждом рисунке отражалась уникальность автора и его отношение к Зеленограду и любимым местам в нём. Графика, живопись, цифровое искусство, коллаж — вы можете выполнить работу в любом из предпочитаемых вами стилей. Нам важно, как вы видите и чувствуете Зеленоград.
- Мы рассматриваем только неопубликованные произведения
- Работы должны быть в формате, подходящем для печати (300 dpi, CMYK, TIFF/PDF)
- Максимальный печатный размер одного рисунка — 6*6 см
- Работы необходимо выложить в облачный сервис и прислать ссылку с коротким рассказом о себе на адрес club@zelenograd.ru
Присылайте сразу все ваши работы по готовности, не стоит отправлять по одному рисунку. Окончание приёма — 19 сентября 2022 года.
По всем вопросам пишите club@zelenograd.ru или в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67
На фото в анонсе — эскиз проекта монумента «Штыки», источник — журнал «Архитектура СССР» № 10 за 1969 год