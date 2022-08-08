Михаил Юрьевич родился в городе Тольятти Самарской области, учился в МИЭТе на факультете «Экономика и право». Он стоял у истоков компании — вместе с Андреем Кучерявым основал в 1997 году «Резонит», а с 2004 года бессменно возглавлял ООО «Микролит» — направление контрактного производства.

Михаил Юрьевич был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам руководителем и другом. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности Михаил Демьянович пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением. Сотрудники ценили Михаила Юрьевича за его деловые качества, а родственники и друзья — за доброту и мудрость. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории «Резонита» и электроники, сообщили в компании.

«Для меня это потеря самого близкого друга, партнера, с которым мы 25 лет назад основали компанию, — написал Андрей Кучерявый. — Миша был одним из самых светлых людей, которых я знаю. Если охарактеризовать его в нескольких словах — надёжный, спокойный и основательный».

Выражаем соболезнования семье и близким в связи с невосполнимой утратой.

Прощание с Михаилом Демьяновичем состоится в среду, 10 августа. Отпевание пройдет в 14:00 в Алексиевском храме деревни Середниково (Мцыри), похороны — в 15:15 на кладбище Рожки, Зеленоград, улица Середниковская.