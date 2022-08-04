«Вчера вода была ржавая, но сейчас совсем плохая стала, черная» — это типичное сообщение о проблеме с качеством горячей воды в чате 5-го микрорайона. Пишут из корпусов 501, 510, 513, 515, 516, 518, 519, 520, 521. Где-то проблема возникла в четверг, где-то раньше.
В «Жилищнике» сказали, что работы, которые могут повлиять на качество воды, сейчас не проводят, и направили запрос в МОЭК (поставщик горячей воды). Позже добавили — МОЭК взял пробы горячей воды для проведения анализа (хотя анализировать тут особо нечего — проблема очевидна)
Другой сотрудник «Жилищника» объяснился по-человечески: «К сожалению, бывают ситуации, на которые СРАЗУ нельзя повлиять. Причины [плохого качества воды] могут быть разные. Большинство подающих горячую воду труб сделано из металла, который подвержен коррозии. Есть программы по замене труб на композитные, данная мера в будущем позволит избежать появление ржавчины. Если происходит авария на трубопроводе, то для устранения проводят разрытие грунта и осуществляют замену участка трубы, в таких случатся также потребитель временно получает грязную воду».
Ещё он добавил, что сотрудники «Жилищника» тоже живут в Зеленограде, наравне со всеми пользуются коммунальными услугами и «полностью солидарны с вашим негодованием» по поводу плохого качества воды.
Полученный от МОЭКа ответ обещал опубликовать.
Пока МОЭК делает анализы, жителям необходимо оставлять сообщения о проблеме по телефону единого диспетчерского центра 8-495-539-53-53. Чем больше будет обращений, показывающих, что людям не всё равно, тем быстрей «Жилищник» и МОЭК решат проблему.