Что говорит «Жилищник»

В «Жилищнике» сказали, что работы, которые могут повлиять на качество воды, сейчас не проводят, и направили запрос в МОЭК (поставщик горячей воды). Позже добавили — МОЭК взял пробы горячей воды для проведения анализа (хотя анализировать тут особо нечего — проблема очевидна)

Другой сотрудник «Жилищника» объяснился по-человечески: «К сожалению, бывают ситуации, на которые СРАЗУ нельзя повлиять. Причины [плохого качества воды] могут быть разные. Большинство подающих горячую воду труб сделано из металла, который подвержен коррозии. Есть программы по замене труб на композитные, данная мера в будущем позволит избежать появление ржавчины. Если происходит авария на трубопроводе, то для устранения проводят разрытие грунта и осуществляют замену участка трубы, в таких случатся также потребитель временно получает грязную воду».

Ещё он добавил, что сотрудники «Жилищника» тоже живут в Зеленограде, наравне со всеми пользуются коммунальными услугами и «полностью солидарны с вашим негодованием» по поводу плохого качества воды.

Полученный от МОЭКа ответ обещал опубликовать.