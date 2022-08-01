Пьяный 38-летний местный житель (ранее судимый) пытался попасть в квартиру во 2-м микрорайоне, в которой раньше жила его родственница. Но дверь ему никто не открыл. Тогда он дождался жильца квартиры, 31-летнюю женщину, около подъезда, выхватил из её рук телефон и разбил его об асфальт. Ущерб составил более 18 тысяч.

Полиция задержала его и возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожение или повреждение чужого имущества. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.