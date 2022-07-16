СТО Зеленоград: спонсор темы
Движение в центре Зеленограда перекроют на время проведения полумарафона 16.07.2022 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье 17 июля с 9 до 13 часов перекроют движение в центре Зеленограда — на время проведения полумарафона.

Перекрытие полностью:

  • Озерная аллея — от пересечения с Каштановой аллеей до пересечения с Центральным проспектом
  • Березовая аллея — от пересечения с Центральным проспектом до корпуса 451

Перекрытие для личного транспорта, но с пропуском автобусов:

  • Савелкинский проезд полностью
  • Сосновая аллея при движении в сторону Озерной аллеи — от пересечения с Савелкинским проездом до пересечения с Озерной аллеей
  • Озерная аллея — от пересечения с Сосновой аллеей до пересечения с Каштановой аллеей

Также будет перекрыт въезд на Центральную площадь.

Изменится маршрут 31-го автобуса: вместо Озерной аллеи он будет ходить по Савелкинскому проезду и Сосновой аллее. Также не будут работать остановки «Дендропарк» и «Городской пруд». Пассажирам рекомендуется пользоваться остановкой «МИЭТ» на Георгиевском проспекте.

Зеленоградский полумарафон возвращается в центр города впервые с 2018 года. Два последних года он не проводился из-за ковида, а в 2019 его перенесли в промзону «Алабушево» из-за реконструкции парка Победы и Центрального проспекта

Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ограничения движения транспорта, полумарафон
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Движение в центре Зеленограда перекроют на время проведения полумарафона Новости
Фестиваль «Вкусы России» на площадке в 16-м микрорайоне: мастер-классы по рисованию, концерт Стаса Пьехи, а из еды только мороженое Афиша
Почему протекает крыша на новой платформе станции Крюково, и когда это закончится. Объясняют строители Ответы
Все поезда в сторону Твери на станции Крюково будут уходить с платформы №4 Новости
Ресторан паназиатской кухни Ziamo скоро откроется в Зеленограде. Обещают «точно лучший ресторан в городе» Новости
Большую парковку возле станции Крюково закрыли на реконструкцию. Она станет платной для всех, кроме пассажиров электричек Новости
Главный по биомедицинским технологиям: как поступить в Институт биомедицинских систем МИЭТ и на кого там учат Партнерский материал
День открытых дверей в дошкольной студии «Дети есть дети» — 16 июля в «Середниково парк» Реклама
Внезапное закрытие двух зеленоградских поликлиник объяснили «появившейся возможностью». Разбираем комментарий департамента здравоохранения Истории
Тротуар, где насмерть сбили человека, перегородили столбиками. Но сделали это не чиновники Истории
Дачи-усадьбы «Трамвая» — как появился коттеджный поселок внутри Зеленограда и какой он изнутри Истории
Подъезды 4-го микрорайона массово разрисовали рекламой магазина наркотиков. Просим полицию найти «художников» Новости
Супер-сытный SURA перекус Реклама
Пенсионерку выселили из квартиры, в которой она прожила 30 лет. Теперь она спит на стуле в подъезде и надеется «на справедливость» Истории
Кто такой Герой Советского Союза Александр Елагин — памятная доска ему висит на корпусе 504 Жизнь
Вакансии салона «Персона Zеленопарк» — требуются парикмахер и мастер ногтевого сервиса Реклама
Открытка властям: прекратите провоцировать пешеходов перебегать на «красный» на въезде в Зеленоград через Московский проспект — настройте светофор нормально Истории
«Жилищник» обещал вывезти весь вонючий грунт из дворов и заменить его на «прошедший проверку качества». Поставщик не согласен с претензиями и делает «независимую экспертизу» Истории
Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» приглашает на работу Реклама
«Маленькая коричневая собачка, застиранная и любимая до ужаса» — как соседский чат за ночь помог вернуть ребенку потерянную игрушку Жизнь
Поликлинику в 14-м районе закроют на капитальный ремонт с 18 июля. Куда переведут пациентов и зачем делают ремонт Истории
Из пяти взрослых поликлиник в Зеленограде останутся две. Остальные будут закрыты на капремонт. Департамент здравоохранения нарушил обещание проводить ремонт последовательно Истории
Кинотеатр в «Иридиуме» начал продавать билеты на некоторые фильмы за 1 рубль Новости
Горячую воду отключат с 12 июля в 1, 2 и части домов 3 и 4 микрорайонов Гид
© 1997–2022 Зеленоград.ру