Перекрытие полностью:

Озерная аллея — от пересечения с Каштановой аллеей до пересечения с Центральным проспектом

Березовая аллея — от пересечения с Центральным проспектом до корпуса 451

Перекрытие для личного транспорта, но с пропуском автобусов:

Савелкинский проезд полностью

Сосновая аллея при движении в сторону Озерной аллеи — от пересечения с Савелкинским проездом до пересечения с Озерной аллеей

Озерная аллея — от пересечения с Сосновой аллеей до пересечения с Каштановой аллеей

Также будет перекрыт въезд на Центральную площадь.



Изменится маршрут 31-го автобуса: вместо Озерной аллеи он будет ходить по Савелкинскому проезду и Сосновой аллее. Также не будут работать остановки «Дендропарк» и «Городской пруд». Пассажирам рекомендуется пользоваться остановкой «МИЭТ» на Георгиевском проспекте.

Зеленоградский полумарафон возвращается в центр города впервые с 2018 года. Два последних года он не проводился из-за ковида, а в 2019 его перенесли в промзону «Алабушево» из-за реконструкции парка Победы и Центрального проспекта