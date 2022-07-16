В воскресенье 17 июля с 9 до 13 часов перекроют движение в центре Зеленограда — на время проведения полумарафона.
Схема: zelao.ru
Перекрытие полностью:
- Озерная аллея — от пересечения с Каштановой аллеей до пересечения с Центральным проспектом
- Березовая аллея — от пересечения с Центральным проспектом до корпуса 451
Перекрытие для личного транспорта, но с пропуском автобусов:
- Савелкинский проезд полностью
- Сосновая аллея при движении в сторону Озерной аллеи — от пересечения с Савелкинским проездом до пересечения с Озерной аллеей
- Озерная аллея — от пересечения с Сосновой аллеей до пересечения с Каштановой аллеей
Также будет перекрыт въезд на Центральную площадь.
Изменится маршрут 31-го автобуса: вместо Озерной аллеи он будет ходить по Савелкинскому проезду и Сосновой аллее. Также не будут работать остановки «Дендропарк» и «Городской пруд». Пассажирам рекомендуется пользоваться остановкой «МИЭТ» на Георгиевском проспекте.
Зеленоградский полумарафон возвращается в центр города впервые с 2018 года. Два последних года он не проводился из-за ковида, а в 2019 его перенесли в промзону «Алабушево» из-за реконструкции парка Победы и Центрального проспекта
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