Новая парикмахерская Beuty studio — открылась в 5 микрорайоне 27.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Новая парикмахерская открылась в 5-м микрорайоне. Она находится в здании Бизнес-инкубатора (улица Юности, дом 8) — рядом с налоговой и миэтовским общежитием. Отдельный вход сбоку. Называется Beuty studio.

Цены — на фотографиях.

Каждая шестая стрижка бесплатно.

Работает с 10 до 20 часов.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 5, новое место, парикмахерская, дом 8
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новая парикмахерская Beuty studio — открылась в 5 микрорайоне Новости
Новая библиотека открылась в Крюково — маленькая, но хорошенькая. Вот её очень подробный обзор Истории
Фестиваль «Детство!» — 4 июня в Андреевке. Подробная программа Афиша
Пожарные провели высотные учения — в 25-этажном доме Истории
«Зеленопарк» спросил наших читателей, что сделать на уличной развлекательной площадке. И вот что они ответили Истории
Школа «Фуэте» проводит набор в 1 предпрофессиональные классы — просмотр кандидатов 30 мая Реклама
Почтовое отделение в 4 микрорайоне открылось после капитального ремонта Новости
Фирменный магазин «Дмитрогорский продукт» приглашает на работу продавца-кассира — зарплата от 55 тысяч Реклама
«Жилищник» самовольно «продлил» срок отключения горячей воды Истории
На станции Крюково затопило проход к мосту. Похоже, никто не подумал, что может пойти дождь Новости
Детская гаражная распродажа — 1 июня на парковке у ресторана «Никольский» Афиша
Единый тест на грипп и ковид разработала зеленоградская компания. После запуска производства его начнут делать на площадке «Алабушево» ОЭЗ Хайтек
Новый магазин «Клякса» в 4-м микрорайоне. Большой и яркий выбор качественных канцелярских товаров — и не только, доступные цены Реклама
«Никор» приглашает отпраздновать своё 30-летие — 1 июня в салоне красоты на Панфиловском проспекте Реклама
Зеленоградский роддом больше не будут полностью закрывать на мойку Новости
В парке «Ровесник» выкосили луговые травы. Похоже, это прямое нарушение правил Истории
Продуктовая ярмарка снова открылась в 3-м микрорайоне. На некоторые товары цены ниже, чем в «Пятёрочке» Истории
Первый Аэрофестиваль этого лета — от студии растяжки Stretch&Go Афиша
Определены лучшие компании и люди города в Народной премии «Зеленоград.ру». Публикуем список победителей во всех номинациях Новости
Зеленоградский школьник Андрей Бритвин стал победителем московских конференций для инженеров и изобретателей. Он разработал «умную» систему автополива Хайтек
Сто лет исполнилось жительнице Зеленограда Александре Галактионовой Истории
Городской летний клуб Kids Evolution приглашает детей от шести лет. В программе: спорт, бассейн, прогулки и походы, программирование, рисование и наука, кулинарные и творческие мастер-классы Реклама
Четвертый прокат электросамокатов начал работать в Зеленограде Новости
Автобус 128 «Зеленоград — Поварово» возобновил работу. В апреле перевозчик закрыл его из-за экономической нецелесообразности Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру