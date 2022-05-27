Новая парикмахерская открылась в 5-м микрорайоне. Она находится в здании Бизнес-инкубатора (улица Юности, дом 8) — рядом с налоговой и миэтовским общежитием. Отдельный вход сбоку. Называется Beuty studio.
Цены — на фотографиях.
Каждая шестая стрижка бесплатно.
Работает с 10 до 20 часов.
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