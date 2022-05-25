Автобусный маршрут 128к «Поваровка — ст. Крюково» возобновил работу с 25 мая. Месяц назад перевозчик отказался обслуживать этот маршрут из-за «экономической нецелесообразности».

Стоимость проезда на возобновленном маршруте — 50 рублей. Оплата «Стрелкой», «Тройкой», банковскими картами и наличными, сообщили в областном министерстве транспорта. Первый рейс от Поварово в 6:40 утра, последний рейс от станции Крюково — в 21:30.

Прежний перевозчик — ООО «Виия» с прекратил обслуживать этот маршрут с 15 апреля. Причина: «сложное экономическое положение в связи с удорожанием запчастей и накладных расходов на содержание транспорта, что делает экономические нецелесообразным эксплуатацию маршрута», написал директор предприятия в московский департамент транспорта.