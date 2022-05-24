Пешехода сбили во дворе корпуса 1428 в субботу утром. В 7:09 машина «Хонда Цивик» ехала по местному проезду от корпуса 1427 в сторону корпуса 1432 и наехала на 35-летнюю женщину напротив четвертого подъезда корпуса 1428. Пострадавшую женщину на «скорой» отвезли в больницу. Водитель с места ДТП скрылся, но потом его нашли — им оказался 30-летний зеленоградец, сообщили в зеленоградской полиции.